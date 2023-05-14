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Еспаньйол — Барселона 2:4
Голи: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 — Левандовські, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53

Еспаньйол: Пачеко — Хіль, Монтес, С. Гомес (Калеро, 46), Кабрера, Оліван (Колеошо, 85) — Дардер, Суарес (Пуадо, 46), Ніко (Еспосіто, 86) — Брайтвейт (Педроса, 55), Хоселу.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо (Альба, 62), Крістенсен, Бальде — Педрі, Бускетс, де Йонг — Рафінья (Дембеле, 62), Левандовські, Гаві.

Попередження: Дардер — Кунде, Гаві, Альба