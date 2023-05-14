Іспанія

Барселона — чемпіон Іспанії-2022/23

Каталонський колектив здобув перший чемпіонський трофей за останні чотири роки.

Еспаньйол — Барселона, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Еспаньйол — Барселона 2:4

Голи: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 — Левандовські, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53



Еспаньйол: Пачеко — Хіль, Монтес, С. Гомес (Калеро, 46), Кабрера, Оліван (Колеошо, 85) — Дардер, Суарес (Пуадо, 46), Ніко (Еспосіто, 86) — Брайтвейт (Педроса, 55), Хоселу.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо (Альба, 62), Крістенсен, Бальде — Педрі, Бускетс, де Йонг — Рафінья (Дембеле, 62), Левандовські, Гаві.



Попередження: Дардер — Кунде, Гаві, Альба