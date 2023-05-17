Іспанія

32-річний футболіст хоче залишитися у Реалі.

Еден Азар мав пропозицію від Монреалю, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, бельгієць відмовився від цього варіанту. Його все влаштовує у Мадриді, і він не хоче міняти команду.

Крім того, Азар мав пропозицію від клубу з Саудівської Аравії, але він його теж відхилив.

Раніше повідомлялося, що Азар може завершити кар'єру у 2024 році, як закінчиться його контракт із Реалом.

У поточному сезоні Азар провів 10 матчів за Реал: на його рахунку 1 гол та 2 асисти.