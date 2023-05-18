Каталонці близькі до підписання гравця національної збірної Німеччини.
Ілкай Гюндоган - Getty Images
18 травня 2023, 11:33
Барселона близька до підписання контракту із Ілкаєм Гюндоганом - повідомляє іспанський портал Sport.
Переговори щодо підписання Ілкая Гюндогана цього літа виходять на завершальну частину. Каталонці мають перевагу, запропонувавши йому контракт на три сезони, хоча й із нижчою зарплатою.
Манчестер Сіті та Пеп Гвардіола не хочуть втрачати німецького хавбека, оскільки вважають його ключовою частиною свого проекту.
Цього сезону на рахунку німця більше 40 матчів в усіх турнірах.