Іспанія

Каталонці близькі до підписання гравця національної збірної Німеччини.

Барселона близька до підписання контракту із Ілкаєм Гюндоганом - повідомляє іспанський портал Sport.

Переговори щодо підписання Ілкая Гюндогана цього літа виходять на завершальну частину. Каталонці мають перевагу, запропонувавши йому контракт на три сезони, хоча й із нижчою зарплатою.

Манчестер Сіті та Пеп Гвардіола не хочуть втрачати німецького хавбека, оскільки вважають його ключовою частиною свого проекту.

Цього сезону на рахунку німця більше 40 матчів в усіх турнірах.