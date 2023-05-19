Іспанія

Форвард може стати другим нападником після Бензема.

Нападник Еспаньйола Хоселу може піти на підвищення. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, форвард цікавий мадридському Реалу. "Вершкові" хочуть купити футболіста як альтернативу Каріму Бензема.

Карло Анчелотті просив Реал підписати форварда на заміну французу. З урахуванням поганої форми Едена Азара, італієць хотів би бачити в команді ще й флангового гравця атаки.

Раніше повідомлялось, що Хоселу — перший іспанець за 25 років, який дебютував у збірній із дублем.