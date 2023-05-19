Форвард може стати другим нападником після Бензема.
ХОСЕЛУ МАТО, GETTY IMAGES
19 травня 2023, 16:23
Нападник Еспаньйола Хоселу може піти на підвищення. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, форвард цікавий мадридському Реалу. "Вершкові" хочуть купити футболіста як альтернативу Каріму Бензема.
Карло Анчелотті просив Реал підписати форварда на заміну французу. З урахуванням поганої форми Едена Азара, італієць хотів би бачити в команді ще й флангового гравця атаки.
Раніше повідомлялось, що Хоселу — перший іспанець за 25 років, який дебютував у збірній із дублем.