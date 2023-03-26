Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Досвідчений форвард отримав шанс та скористався ним.

Збірна Іспанії напередодні здобула перемогу в домашньому матчі проти Норвегії в рамках першого туру кваліфікації до чемпіонату світу-2024.

Іспанія — Норвегія 3:0 Відео голів та огляд матчу відбору на Євро-2024

Два з трьох м’ячів "Фурії Роха" в звітній зустрічі опинились на рахунку нападника Еспаньйола Хоселу, якого залучили до гри за допомоги заміни на 81 хвилині, а вже на 84 та 85 хвилинах він виконував результативні пострілі.

До того ж, для 32-річного виконавця звітна зустріч стала першою в професійній кар’єрі в складі національної команди своєї країни.

Як повідомляє УЄФА, останнім гравцем до Хоселу, якому вдавалось дебютувати в збірній з дублем у першому ж матчі був Фернандо Морьєнтес у далекому 1998 році.

У наступному турі Іспанія зіграє гостьовий матч проти Шотландії.