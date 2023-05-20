Іспанія

Португалець може продовжити кар'єру у мадридській команді.

Жоау Канселу може перейти до Реалу, повідомляє Sport1.

За інформацією джерела, найімовірніше, Баварія не викупить гравця після закінчення сезону – "міщани" вимагають 70 мільйонів євро, мюнхенський клуб не готовий платити таку суму.

При цьому, зазначається, що Канселу, ймовірно, залишить і Манчестер Сіті – у нього погані стосунки з Пепом Гвардіолою.

Реал стежить за гравцем – мадридці хочуть підписати захисника на лівий фланг оборони, щоб перемістити Едуардо Камавінгу на півзахист.

У поточному сезоні Канселу провів 13 матчів у Бундеслізі: на його рахунку 1 гол та 4 асисти.