Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 20 травня 2023 року, 15:00.

Жирона в рамках поєдинку тридцять п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Вільярреал та зазнала поразки.

Господарі відповіли голом Лопеса на точний удар Піно, проте в компенсований час Жерар Морено приніс гостям перемогу.

Пропонуємо вашій увазі огляд матчу між Жироною та Вільярреалом:

Жирона — Вільярреал 1:2

Голи: Лопес, 24 — Піно, 9, Ж. Морено, 90+4

Жирона: Гассаніга – Арнау, Буено, Хуанпе, Гутьєррес – Давід Лопес (Еррера, 59) – Коуто (Рейньїр, 72), Циганков, Мартін, Рікельме – Кастельянос (Стуані, 59)

Вільярреал: Рейна – Фойт (Феменія, 68), Манді, Куенка, Педраса (А. Морено, 62) – Терратс (Ло Чельсо, 62), Капу – Чуквезе (Ж. Морено, 62), Баена, Піно – Джексон