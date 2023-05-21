Іспанія

Каталонський клуб займає передостаннє місце у Ла Лізі, але ще має шанси на збереження прописки.

У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги Еспаньйол вирушив у гості до Райо Вальєкано, де здобув перемогу з мінімальною перевагою у рахунку.

У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами: спочатку Дардер вивів каталонців уперед, а потім Де Томас реалізував пенальті та повернув рівновагу

Уже на 59-й хвилині Меламед приніс Еспаньйолу важливу перемогу у боротьбі за виживання.

Райо Вальєкано — Еспаньйол 1:2

Голи: Де Томас, 42 (пен.) – Дардер, 23, Меламед, 59