Каталонський клуб займає передостаннє місце у Ла Лізі, але ще має шанси на збереження прописки.
Райо - Еспаньйол, getty images
21 травня 2023, 16:56
У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги Еспаньйол вирушив у гості до Райо Вальєкано, де здобув перемогу з мінімальною перевагою у рахунку.
У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами: спочатку Дардер вивів каталонців уперед, а потім Де Томас реалізував пенальті та повернув рівновагу
Уже на 59-й хвилині Меламед приніс Еспаньйолу важливу перемогу у боротьбі за виживання.
Райо Вальєкано — Еспаньйол 1:2
Голи: Де Томас, 42 (пен.) – Дардер, 23, Меламед, 59