Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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21 травня 2023, 19:24
Атлетіко вдома розгромив Осасуну у 35-му турі іспанської Ла Ліги.
Мадридці виграли 4 з 5 останніх матчів, поступившись лише Ельче (0:1).
Атлетіко - Осасуна 3:0
Голи: Карраско, 44, Сауль, 62, Корреа, 82.
Атлетіко: Грбич – Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Карраско (Регілон, 85) – де Пауль (Кондогб’я, 85), Коке (Барріос, 84), Сауль – Грізманн (Мартін, 90), Мората (Корреа, 46).
Осасуна: Еррера — Пенья (Ібаньєс, 68), Арідане, Давід Гарсія, Ману Санчес — Монкайола, Торро (Муньос, 75), Орос — Рубен Гарсія (Барха, 69), Будимир (Кіке, 68), Авіла (Крус, 46).
Попередження: Будимир, Пенья.