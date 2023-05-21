Іспанія

"Вершкові" тепер відстають від своїх сусідів з Атлетіко на одне очко.

У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал вирушив у гості до Валенсії.

Напередодні мадридський Атлетіко обіграв Осасуну, тому "вершковим" не можна було програвати, щоб зберегти другий рядок у турнірній таблиці.

Однак на 33-й хвилині 21-річний Дієго Лопес відкрив рахунок у матчі та вивів Валенсію вперед.

Надалі Реалу так і не вдалося відігратися та врятувати хоча б нічию, особливо після вилучення Вінісіуса Жуніора у компенсований до другого тайму час.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "кажанів", хоча футболу в цьому матчі було, напевно, менше, ніж різних сутичок.

Валенсія — Реал Мадрид 1:0

Гол: Дієго Лопес, 33

Валенсія: Мамардашвілі – Коррея (Лато, 68), Джемерт, Озкачар, Гайя (Муса, 90+1) – Герра, Ніко Гонсалес – Дієго Лопес (Самуел Ліно, 58), Алмейда, Клюйверт (Дуро, 90+1) – Кавані (Фульк'є, 58)

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді (Карвахаль, 86) – Себальос (Кроос, 64), Чуамені (Вальверде, 86), Камавінга (Родріго, 46) – Асенсіо (Модрич, 64), Бензема, Вінісіус

Попередження: Клюйверт, 57, Джемерт, 70, Муса, 90+3, Мамардашвілі, 90+4 — Родріго, 86

Вилучення: Віні Жуніор, 90+7