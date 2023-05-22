Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 21 травня 2023 року, 19:30.

У рамках тридцять п’ятого туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж Валенсією та мадридським Реалом на стадіоні Месталья.

Перемогу "кажанам" приніс забитий м’яч Дієго Лопеса посеред першого тайму, тоді як сама напружена гра завершувалась грандіозним скандалом, пов’язаним із потенційними проявами расизму проти нападника Реала Вінісіуса Жуніора.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Валенсія — Реал Мадрид у 35 турі іспанської Ла Ліги-2022/23:

Валенсія — Реал Мадрид 1:0

Гол: Дієго Лопес, 33

Валенсія: Мамардашвілі – Коррея (Лато, 68), Джемерт, Озкачар, Гайя (Муса, 90+1) – Герра, Ніко Гонсалес – Дієго Лопес (Самуел Ліно, 58), Алмейда, Клюйверт (Дуро, 90+1) – Кавані (Фульк'є, 58)

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді (Карвахаль, 86) – Себальос (Кроос, 64), Чуамені (Вальверде, 86), Камавінга (Родріго, 46) – Асенсіо (Модрич, 64), Бензема, Вінісіус

Попередження: Клюйверт, 57, Джемерт, 70, Муса, 90+3, Мамардашвілі, 90+4 — Родріго, 86

Вилучення: Віні Жуніор, 90+7