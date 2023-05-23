Іспанія

У французького захисника є варіанти в АПЛ, а також Баварія знаходиться у пошуках нового центрбека.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що захисник Жюль Кунде готовий залишити каталонську Барселону у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Тоні Хуанмарті, "синьо-гранатові" оцінюють 24-річного француза приблизно в 80 мільйонів євро.

За інформацією джерела, у Кунде залишаються варіанти в АПЛ ще з того часу, як він виступав за Севілью.

Також стверджується, що мюнхенська Баварія перебуває у пошуках нового центрального захисника, проте поточний головний тренер "червоних" Томас Тухель ще за часів своєї роботи у Челсі хотів підписати француза на позицію правого захисника.

Цього сезону Жуль Кунде провів за Барселону 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол і віддав шість результативних передач.