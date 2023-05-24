Іспанія

Футболіст Реала знову буде доступним до вибору Карло Анчелотті.

Протистояння на Местальї поміж Валенсією та мадридським Реалом у рамках 35 туру іспанської Ла Ліги завершилось грандіозним скандалом через прояв расизму збоку фанатів "кажанів" на адресу нападника суперників Вінісіуса Жуніора.

Валенсія — Реал Мадрид 1:0 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

У підсумку, здійснявся справжній інформаційний шторм, під час якого відбулась конфронтація поміж футболістом та президентом Ла Ліги Хав’єром Тебасом, а також розпочалось відповідне розслідування організаторів змагань.

Його результати не змусили на себе довго очікувати — учора відбулось фінальне засідання Дисциплінарного комітету, за підсумком якого було вирішено закрити до завершення сезону фанатську трибуну "кажанів", тоді як загальний термін дискваліфікації склав п’ять матчів.

Окрім цього, господарів поля були покарані на 45 тис. євро штрафу.

Валенсія тим часом довічно заборонили чотирьом учасникам подій відвідувати власну арену.

Щодо вилучення Вінісіуса за бійку проти футболіста суперників Уго Дуро, то рішення арбітра було скасовано, оскільки VAR не розглянув удар збоку гравця Валенсії, що передував епізоду.

Таким чином Жуніор зможе долучитись до складу Реала в найближчій грі проти Райо Вальєкано, однак тренерський штаб дав йому день відпочинку після гри на Местальї, тож належним чином він до цього матчу не готувався.

Матч Реал — Райо Вальєкано відбудеться 24 травня, о 20:30.