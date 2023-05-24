Іспанія

Команда Карло Анчелотті у відверто нудному поєдинку ледь не втратила перемогу, проте встигла забити вирішальний м'яч.

Поточний сезон у виконанні мадридського Реала буде дуже складно оцінити вболівальникам "галактікос", оскільки вже точно відомо, що команда Карло Анчелотті програла боротьбу за чемпіонський титул каталонській Барселоні, а посеред минулого тижня поступилась перепусткою до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійському Манчестер Сіті. А потім у розкладі "бланкос" був гостьовий матч проти Валенсії в чемпіонаті, на тлі якого розгорівся справжній расистський скандал, але при цьому про програш Реала говорили аж занадто мало.

І даремно, бо столичний колектив таким чином поступився другою сходинкою сусідам за містом у особі Атлетіко за три тури до завершення чемпіонату. І допоки Барса розкидалась заліковими балами в усі можливі напрямки, Реал мав приймати на власному полі Райо Вальєкано в не менш цікавому протистоянні в межах одного після. Однак суперники в поточному сезоні вже боряться виключно за престиж, тож особливого прагнення за будь-яку ціну здобувати результат у них не було.

Хтось каже, що допоки триває підготовка до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, від мадридського Реала в програній боротьбі за чемпіонство більше чекати нічого не варто. Проте так можна й скотитись до "бронзової" сходинки! Саме тому від домашнього дербі у виконанні команди Анчелотті очікували багато на що. А вийшов у підсумку ледь не найбільш нудний матч у сезоні.

Райо на правах команди, яка полюбляє грати з м’ячем у ногах, виграв першу половину стартового тайму в принципових суперників за багатьма показниками, проте до забитих м’ячів при цьому було дуже далеко. Та й звідки їм було взятись, якщо ледь не єдиним моментом на обидві команди був постріл здалеку від Унаї Лопеса, який парирував Куртуа. А вже коли цей відтинок часу сплив, то у власних атаках ледь не вперше розкрився Реал та майже одразу забезпечив собі результативний постріл.

"Блискавки" проґавили в центральній зоні швидкий розіграш штрафного від Крооса, після чого були змушені лише спостерігати за тим, як Бензема просувається до їхніх володінь через гру в стінку з Вальверде, обіграє воротаря праворуч та пробиває в порожні ворота. Цікаво, що багатьом могло здатись, що цей гол прийшов із нічого, і насправді воно так і було.

Реал узагалі ні на чому не наполягав у цій грі, але все ж таки мав би реалізувати свій момент Родріго на 44 хвилині, коли Бензема зіграв на нього до правого кута штрафного, проте партнер під час удар копнув ногою газон замість м’яча. Таким чином "бланкос" згаяли відмінну нагоду закрити цей повільний матч ще в першому таймі, але натомість вирішили продовжити тримати напругу й після перерви.

Якщо не брати до уваги момент із незрозумілим промахом Каравахаля на дальній стійці під час різаної подачі з лівого флангу зовнішнім боком стопи від Модрича, то що загалі встигли створити в другому таймі гравці Реала? Та, власне, нічого. Проте Райо, після великої кількості замін, зумів забити на 84 хвилині ледь не з першої спроби дістатись до чужих воріт. Рауль Де Томас засмутив свій колишній клуб ударом у ближній кут із лівого флангу штрафного.

На горизонті замайоріла цілком реальна можливість так і залишитись на третьому місці, при чому не тільки за підсумками звітного туру, проте господарі поля вирішили нею не користатись. За відсутності Вінісіуса на лівому фланзі, Родріго вирішив витягнути на власних плечах команду, і уже на 89 хвилині його постріл із лівого флангу під дальню стійку знову вивів "галактікос" уперед за рахунком. Удруге та востаннє цього вечора.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в андалузької Севільї, а Райо Вальєкано прийматиме Вільярреал.— Райо Вальєкано 2:1Бензема, 31, Родріго, 89 — Де Томас, 84Куртуа — Карвахаль, Начо, Рюдігер (Чуамені, 83), Алаба — Модрич (Асенсіо, 71), Кроос, Камавінга — Вальверде (Себальйос, 64), Бензема, Родріго.Дімітрієвські — Баллю, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Комесанья (Трехо, 63), Валентін — Паласон (Чавварія, 62), У. Лопес (Фалькао, 82), А. Гарсія (Сальві, 83) — Камельйо (Де Томас, 69).Попередження: Карвахаль — А. Гарсія, У. Лопес, Комесанья