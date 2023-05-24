Англія

Француз може перебратись у чемпіонат Англії.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що захисник Жюль Кунде готовий залишити каталонську Барселону у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Diario Sport, варіант з придбанням француза розглядає лондонський Челсі. "Синьо-гранатові" оцінюють 24-річного француза приблизно в 80 мільйонів євро. Лондонці готові заплатити за футболіста 50+5 млн євро — це більше, ніж каталонці влітку минулого року віддали за оборонця Севільї.

Цього сезону Жуль Кунде провів за Барселону 38 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол і віддав шість результативних передач.

До речі, днями француз поговорив із головним тренером Хаві, який уже в курсі планів гравця.