Іспанія

Команда зі столиці Іспанії активно критикується.

Реал Мадрид був активним і голосним у своєму засудженні расистської образи Вінісіуса Жуніора в неділю ввечері, але повідомлення з іспанської столиці говорять, що хоча вони, очевидно, хочуть покінчити з расизмом, в їхніх діях також є приховані мотиви.

"Лос-Бланкос" виступили проти негативного расистського поводження з Вінісіусом, дехто також інтерпретував деякі їхні дії як спроби сформувати дискурс у футбольному світі. У понеділок вони оголосили, що подадуть судову скаргу, щоб розпочати розслідування злочинів на ґрунті ненависті проти бразильця, а також виступили із заявою, в якій згадали Королівську федерацію футболу Іспанії за її бездіяльність до цього моменту.

У середу, виступаючи після того, як баскетбольна команда Реала здобула титул чемпіона Європи, президент Флорентіно Перес говорив про це, сказавши, що вони більше не терпітимуть такого поводження зі своїми гравцями. Однак він завершив цю промову, сказавши, що це свідчить про необхідність реформування системи суддівства та перегляду операцій ВАР, які явно не пов’язані з расовими образами з боку вболівальників.

Relevo посилається на "незаписні коментарі" клубу про те, що Реал Мадрид використовує цей інцидент для досягнення двох завдань; реформувати або впливати на РФЕВ, щоб змінити своїх арбітрів і дискредитувати Ла Лігу. Мета останнього – зробити ідею Суперліги привабливішою.

Далі вони стверджують, що "ніхто не вірив у те, що Вінісіус використав маркетинговий слоган Ла Ліги випадково, щоб критикувати лігу щодо їх поводження з расизмом ("Це не футбол, це Ла Ліга"), незважаючи на те, що Ла Ліга не відповідає за застосування санкцій до вболівальників і клубів".

Це досить серйозні звинувачення, і варто враховувати, що це цілком можна розцінити як спробу дискредитувати мадридський клуб. Так само промова Переса була, м’яко кажучи, дивною, а Relevo, як правило, є джерелом ЗМІ, тісно пов’язаним із Реалом, що свідчить про те, що в цьому є частка правди. Глянемо, час так чи інакше прояснить це питання.