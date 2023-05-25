Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Валенсія в рамках поєдинку тридцять шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії грала на виїзді проти Мальорки.

Команди довгий час не могли відкрити рахунок, поки Ведат Мурікі не вразив ворота левантійців в середині другого тайму.

У Валенсії було достатньо часу, що змінити результат, проте цього не відбулось.

Через цей результат Валенсія залишилась на 13 сходинці, тоді як Мальорка піднялась на 11 позицію.

Мальорка — Валенсія 1:0

Гол: Мурікі, 64