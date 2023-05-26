Іспанія

Англієць мож перейти в Реал.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн з великою ймовірністю змінить клуб у найближче літнє трансферне вікно.

Одним з варіантів залишається Реал. Як повідомляє видання As, в англійському нападнику особисто зацікавлений головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

У поточному сезоні Кейн провів 37 матчів в АПЛ: на його рахунку 28 голів та 3 результативні передачі.

Також на англійського нападника претендую Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кейн вийшов на друге місце у списку найкращих бомбардирів в історії АПЛ.