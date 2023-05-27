Іспанія

Клуби догрались у маркетинг.

Багаторічне протистояння поміж каталонською Барселоною та мадридським Реалом у світовому футболі вже встигло отримати власну назву — El Clasico, оскільки триває вже понад 121 рік — перша зустріч відбулась 13 травня 1902 року (3:1).

Очевидно, що поширення гучної афіші далеко за межі Іспанії грає виключно на користь маркетинговим планам як обох команд, так і Ла Ліги загалом.

Однак останнім часом почастішали випадки зловживання брендом El Clasico з обох сторін під час проведення промо-кампанії чергових зустрічей і в підсумку Іспанське відомство з патентів і товарних знаків було змушено втрутитись із регулюванням ситуації.

На останніх зборах організації було ухвалено наказ, відповідно до якого жоден клуб не може використовувати цю назву для рекламних матчів або для розпалювання суперництва в найближчому майбутньому.

Настільки жорстка реакція стала відповіддю на спробу Реала зареєструвати торгову марку з назвою El Clasico, тоді як бренд із схожою назвою вже використовує Ла Ліга — ElClasico.

Клуби були проінформовані щодо рішення комітету й тепер мають місяць на подання апеляції.

Наступне El Clasico відбудеться 29 липня та матиме товариський характер.