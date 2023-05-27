Іспанія

Іспанець хоче піти на підвищення.

Іспанський фахівець Андоні очолив Райо Вальєкано влітку 2020 року, після чого вже в першому сезоні здобув із командою перепустку до Ла Ліги, фінішувавши на шостому місці в Сегунді, а через рік дістався півфіналу Кубка Короля.

Виступи на рівні "елітного" дивізіону на чолі "блискавок" у 40-річного керманича вже були не такими яскравими, проте нижче 12 сходинки мадридський колектив наразі не опускається за підсумками чергового футбольного року.

При цьому Іраола під час зимньої трансферної кампанії мав пропозицію від англійського Лідса, але вирішив допрацювати свій контракт до кінця.

Керівництво Райо, попри всі намагання, так і не змогло домовитись із ним щодо нової угоди, оскільки інтереси Андоні полягають у тому, щоб очолити клуб, який виступає в єврокубках хоча б на рівні Ліги Європи УЄФА.

У заключних матчах сезону команда Іраоли гратиме вдома проти Вільярреала та в гостях у Мальйорки.