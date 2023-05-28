Іспанія

Норовливий характер не завжди грає на користь команді.

Напередодні андалузька Севілья поступилась у домашньому протистоянні проти мадридського Реала в рамках 37 туру іспанської Ла Ліги.

Севілья — Реал 1:2 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Однією з причин того, що команда Хосе Луїса Менділібара не змогла відповісти на другий м’яч суперників, стало вилучення лівого захисника Маркоса Акуньї на 83 хвилині за грубий фол проти Даніеля Себальйоса.

Ця червона картка стала для 31-річного аргентинця вже четвертою в сезоні, тоді як до цього його вилучали в матчах проти Реала Вальядолід (1:1), Сельти з Віго (2:2) в чемпіонаті та матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА проти туринського Ювентуса (2:1).

Таким чином Акунья став першим гравцем за останні десять років у іспанській "елітній" першості, який назбирав таку кількість карток за одну кампанію в усіх змаганнях.

Усього Маркос провів у поточному сезоні 44 матчі, забивши три голи та віддавши чотири гольові передачі.