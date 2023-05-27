Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 27 травня 2023 року, 20:00.

Мадридський Реал у матчі передостаннього 37 туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграв Севілью (2:1).

Перемогу "вершковим" принесли забиті м'ячі у виконанні Родріго Гоеса, який оформив дубль. У складі "нервіонців" єдиний гол забив Рафа Мір.

Також зазначимо, що з 83 хвилини Севілья грала у меншості після вилучення Акуньї, який отримав червону картку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Реал у іспанській Ла Лізі-2022/23:

Севілья — Реал 1:2

Голи: Мір, 3 — Родріго, 29, 69

Севілья: Буну — Монтіель, Гудель, Рекік, Акунья — Ракітич (Сусо, 62), Буено — Ламела (Корона, 75), Гомес (Торрес, 76), Хіль (Жордан, 63) — Мір.



Реал: Куртуа — Л. Васкес (Рюдігер, 80), Мілітао, Алаба, Менді (Альваро, 66) — Кроос, Чуамені, Модрич — Вальверде (Камавінга, 54), Родріго (Начо, 81), Себальйос.



Попередження: Жордан, Торрес — Л. Васкес, Чуамені, Начо, Себальйос



На 84-й хвилині був вилучений Маркос Акунья (Севілья) (грубе порушення).