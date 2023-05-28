Іспанія

Завершилися матчі передостаннього туру чемпіонату Іспанії-2022/23.

У рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги Жирона приймала на своєму полі Бетіс і зазнала поразки з рахунком 1:2.

Український вінгер господарів Віктор Циганков провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначився.

Жирона — Бетіс 1:2

Голи: Гутьєррес, 36 — Іглесіас, 47, 77

Атлетіко Мадрид продовжує боротьбу з мадридським Реалом за друге місце у турнірній таблиці.

Команда Дієго Сімеоне здобула перемогу над Сосьєдадом завдяки голу та асисту Антуана Грізманна.

Незважаючи на це, Сосьєдад гарантував собі виступи у Лізі чемпіонів.

Атлетіко — Сосьєдад 2:1

Голи: Грізманн, 37, Моліна, 73 — Серлот, 88

Барселона у статусі новоспеченого чемпіона Іспанії розгромила Мальорку з рахунком 3:0.

Безславновідомий Алехандро Бальде зазнав травми на 17-й хвилині зустрічі, після чого не зміг продовжити гру.

Барселона — Мальорка 3:0

Голи: Фаті, 1, 24, Гаві, 70

Вилучення: Ндіає, 14 (Мальорка)

Атлетік Більбао мінімально поступився Ельче на своєму полі, ускладнивши собі завдання у боротьбі за єврокубкову зону перед останнім туром.

Атлетік — Ельче 0:1

Гол: Боє, 90+2

Райо Вальєкано здобув перемогу над Вільярреалом.

Райо Вальєкано — Вільярреал 2:1

Голи: Де Томас, 56, Паласьон, 63 — Ло Чельсо, 83

Два борці за виживання в особі Альмерії та Вальядолід зіграли в нульову нічию. Все вирішуватиметься в останньому турі.

Альмерія — Вальядолід 0:0

Еспаньйол через нічию з Валенсією офіційно вилетів із Ла Ліги, втративши шанси на збереження прописки у вищому дивізіоні Іспанії.

Валенсія — Еспаньйол 2:2

Голи: Лопес, 38, Ліно, 90+3 — Монтес, 40, Брейтвейт, 50

Кадіс мінімально обіграв Сельту з рахунком 1:0.

Кадіс — Сельта 1:0

Гол: Собріно, 53

Хетафе здобув перемогу над Осасуною.

Хетафе — Осасуна 2:1

Голи: Латаса, 39, Мата, 90 — Авіла, 2