Завершилися матчі передостаннього туру чемпіонату Іспанії-2022/23.
Гравці Жирони, фото: twitter.com/GironaFC
28 травня 2023, 21:59
У рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги Жирона приймала на своєму полі Бетіс і зазнала поразки з рахунком 1:2.
Український вінгер господарів Віктор Циганков провів на полі весь матч, але результативними діями не відзначився.
Жирона — Бетіс 1:2
Голи: Гутьєррес, 36 — Іглесіас, 47, 77
Атлетіко Мадрид продовжує боротьбу з мадридським Реалом за друге місце у турнірній таблиці.
Команда Дієго Сімеоне здобула перемогу над Сосьєдадом завдяки голу та асисту Антуана Грізманна.
Незважаючи на це, Сосьєдад гарантував собі виступи у Лізі чемпіонів.
Атлетіко — Сосьєдад 2:1
Голи: Грізманн, 37, Моліна, 73 — Серлот, 88
Барселона у статусі новоспеченого чемпіона Іспанії розгромила Мальорку з рахунком 3:0.
Безславновідомий Алехандро Бальде зазнав травми на 17-й хвилині зустрічі, після чого не зміг продовжити гру.
Барселона — Мальорка 3:0
Голи: Фаті, 1, 24, Гаві, 70
Вилучення: Ндіає, 14 (Мальорка)
Атлетік Більбао мінімально поступився Ельче на своєму полі, ускладнивши собі завдання у боротьбі за єврокубкову зону перед останнім туром.
Атлетік — Ельче 0:1
Гол: Боє, 90+2
Райо Вальєкано здобув перемогу над Вільярреалом.
Райо Вальєкано — Вільярреал 2:1
Голи: Де Томас, 56, Паласьон, 63 — Ло Чельсо, 83
Два борці за виживання в особі Альмерії та Вальядолід зіграли в нульову нічию. Все вирішуватиметься в останньому турі.
Альмерія — Вальядолід 0:0
Еспаньйол через нічию з Валенсією офіційно вилетів із Ла Ліги, втративши шанси на збереження прописки у вищому дивізіоні Іспанії.
Валенсія — Еспаньйол 2:2
Голи: Лопес, 38, Ліно, 90+3 — Монтес, 40, Брейтвейт, 50
Кадіс мінімально обіграв Сельту з рахунком 1:0.
Кадіс — Сельта 1:0
Гол: Собріно, 53
Хетафе здобув перемогу над Осасуною.
Хетафе — Осасуна 2:1
Голи: Латаса, 39, Мата, 90 — Авіла, 2