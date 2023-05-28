Іспанія

Нападник Реала виграв цю нагороду вчетверте поспіль.

Карім Бензема – найкращий французький футболіст, який грає за межами Ліги 1, повідомило L’Equipe.

35-річний футболіст виграє нагороду вчетверте поспіль. Джерело повідомляє, що приз був вручений Бензема в Мадриді.

Нагадаємо, що цього сезону Бензема у складі Реала виграв Суперкубок Європи, Клубний чемпіонат світу та Кубок Іспанії.

На рахунку француза 18 голів та 3 гольові передачі у 23 матчах Ла Ліги.