Нападник Реала виграв цю нагороду вчетверте поспіль.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
28 травня 2023, 23:39
Карім Бензема – найкращий французький футболіст, який грає за межами Ліги 1, повідомило L’Equipe.
35-річний футболіст виграє нагороду вчетверте поспіль. Джерело повідомляє, що приз був вручений Бензема в Мадриді.
Нагадаємо, що цього сезону Бензема у складі Реала виграв Суперкубок Європи, Клубний чемпіонат світу та Кубок Іспанії.
На рахунку француза 18 голів та 3 гольові передачі у 23 матчах Ла Ліги.