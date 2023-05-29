Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 27 травня 2023 року, 20:00.

Каталонська Барселона в матчі передостаннього, 37 за ліком, туру іспанської Ла Ліги вдома переграла Мальорку.

Рахунок у грі було відкрито вже на першій хвилині, коли з передачі Гаві відзначився Фаті, і він же потім посеред тайму відзначився другим забитим м’ячем.

Цьому передувало вилучення в складі гостей через грубий фол Ндіає, який призвів до важкої травми поціновувача фанатів із країни-бензоколонки, якого замінили на не менш одіозного одноклубника.

Проте на перевагу Барси цей факт жодним чином не вплинув і команда Хаві знущалась із суперників, які грали в меншості, забивши на початку другого тайму та знявши всі питання щодо переможця.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Мальорка в іспанській Ла Лізі-2022/23:

Барселона — Мальорка 3:0

Голи: Фаті, 1, 24, Гаві, 70

Барселона: тер Штеген — Бальде (Роберто, 17), Крістенсен, Кунде, Альба (Алонсо, 81) — Гаві, Бускетс (Гарсія, 85), де Йонг — Дембеле (Торрес, 84), Левандовські, Фаті (Рафінья, 79).

Мальорка: Грейф — Маффео, Гая (Греньє, 46), Вальєнт, Копете, Хауме (К. Родрігес, 87) — Д. Родрігес (А. Родрігес, 72), Морланес (Гонсалес, 86), Баба, Ндіає — Мурікі (Бастідас, 79).

Ндіає, 14 (Мальорка)