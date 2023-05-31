Іспанія

Перемовини поміж клубом і гравцем ще тривають.

Бельгійський нападник Яннік Феррейра Карраско, хоч і перебуває не в найкращій своїй формі, усе одно продовжує відігравати вагому роль у складі мадридського Атлетіко.

Однак чинний контракт 29-річного виконавця добігає до свого завершення вже наприкінці наступного сезону, тож незабаром має розпочатись останній період, коли "матрацники" ще можуть розраховувати на притомні гроші за його потенційний продаж.

Нещодавно стало відомо, що каталонська Барселона має опцію викупу футболіста за обопільним бажанням сторін за 20 млн євро.

Однак остаточне рішення щодо переходу Карраско ще не ухвалив, оскільки він очікує на зустріч із головним тренером Атлетіко Дієго Сімеоне, за підсумком якої планує отримати чітке бачення свого майбутнього в проєкті аргентинського спеціаліста.

Як повідомляє іспанська преса, керманич "матрацників" хоче, аби Яннік залишився в команді.

У цьому сезоні бельгієць відіграв 44 матчі, забивши 10 голів та віддавши п’ять гольових передач.