Іспанія

Хорват хоче залишитись у нинішній команді.

Лука Модрич не планує залишати Реал, повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, 37-річний футболіст зацікавлений лише в тому, щоб залишитись у Реалі, про що неодноразово повідомляв керівництво клубу.

Можливий трансфер Джуда Беллінгема та підвищення конкуренції за місце у складі у зв'язку з цим не змінюють планів Модрича.

Угода хорвата з Реалом діє до 30 червня.

У сезоні-2022/23 Модрич провів 32 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 4 голи та 3 асити.