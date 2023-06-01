Хорват хоче залишитись у нинішній команді.
ЛУКА МОДРИЧ, GETTY IMAGES
01 червня 2023, 18:56
Лука Модрич не планує залишати Реал, повідомляє Cadena SER.
За інформацією джерела, 37-річний футболіст зацікавлений лише в тому, щоб залишитись у Реалі, про що неодноразово повідомляв керівництво клубу.
Можливий трансфер Джуда Беллінгема та підвищення конкуренції за місце у складі у зв'язку з цим не змінюють планів Модрича.
Угода хорвата з Реалом діє до 30 червня.
У сезоні-2022/23 Модрич провів 32 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 4 голи та 3 асити.