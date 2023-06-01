Француз продовжить виступи за мадридську команду.
КАРІМ БЕНЗЕМА, GETTY IMAGES
01 червня 2023, 23:31
Карім Бензема залишиться у Реалі, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, 35-річний футболіст відчуває, що може провести ще один сезон на найвищому рівні. Він готовий підписати новий контракт до літа 2024 року.
Проте Бензема не виключає, що у 2024 році може опинитися у чемпіонаті Саудівської Аравії. Пропозиція буде чинна, навіть якщо Карім залишиться на Сантьяго Бернабеу ще на один сезон.
У поточному сезоні Бензема провів 42 матчі: на його рахунку 30 голів та 6 результативних передач.