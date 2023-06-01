Іспанія

Француз продовжить виступи за мадридську команду.

Карім Бензема залишиться у Реалі, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 35-річний футболіст відчуває, що може провести ще один сезон на найвищому рівні. Він готовий підписати новий контракт до літа 2024 року.

Проте Бензема не виключає, що у 2024 році може опинитися у чемпіонаті Саудівської Аравії. Пропозиція буде чинна, навіть якщо Карім залишиться на Сантьяго Бернабеу ще на один сезон.

У поточному сезоні Бензема провів 42 матчі: на його рахунку 30 голів та 6 результативних передач.