Іспанія

Football.ua представляє головні інтриги напередодні завершення сезону-2022/23 у чемпіонаті Іспанії.

Вирішальний тур Прімери, багато речей ми вже знаємо, проте інтриги є. Зокрема, хто забере вирішальну путівку до єврокубків від Іспанії.

А хто приєднається до невдах сезону? У цьому матеріалі розбираємо головні інтриги майбутнього туру.

Хто вийде до єврокубків?

Інтрига в цьому контексті завершилася вже давно. З самого початку було зрозуміло, що Вільярреал й Бетіс будуть грати в Європі, питання полягало лише в тому, де саме. "Вердібланкос" в підсумку потрапили у кризу, з якої вибратися та повернутися до боротьби за Лігу чемпіонів не зуміли. "Підводники" також грали нерівно.

Проте цього вистачило для зайняття місця в Лізі Європи. Отже, вакантною лишилася лише наступна сходинка, що дає право зіграти в кваліфікації Ліги конференцій.

За неї борються одразу декілька команд — Атлетік, Осасуна, Жирона, Райо та Севілья. Мальорка поступається за безпосередніми матчами памплонцям, тому навіть в разі їхньої поразки все одно фінішує нижче клубу. Севілья гарантувала собі Лігу чемпіонів завдяки перемозі у Лізі Європи, тому їй боротися за цю позицію не принципово. Жирона має чудовий шанс вийти у єврокубки вперше в своїй історії.

Найкращий опонент в Райо, йому доведеться грати проти Мальорки, найважчий буде в Атлетіка, тому що йому грати з Реалом на Сантьяго Барнабеу. Севільї грати з Реалом Сосьєдад, Осасуна зіграє з Жироною в персональному протистоянні за путівку.

Прогноз Football.ua: вийде Осасуна

Хто займе друге місце?

Реал чи Атлетіко, Атлетіко чи Реал, ось в чому питання. Мадридці з Ванда Метрополітано можуть вперше за довгий час обійти опонентів по визначному місцевому дербі.

Для цього потрібно переграти Вільярреал та сподіватися на втрату очок іншим столичним колективом з Атлетіком. Хлопці Ернесто Вальверде будуть мотивовані, бо грають за вихід до Європи.

Хто вилетить?

Тут також інтрига принаймні за одне місце була марною через невдачу Ельче. Проте далі додався Еспаньйол, а ще одну сходинку може зайняти хтось з чергових невдах. Претендентів багато — від Валенсії до Вальядоліда. Треба дивитися на результат.

Валенсія має Бетіс, Сельта зіграє проти чемпіонів Барселони, Вальядолід буде приймати опонента за збереження прописки Хетафе, Кадіс й Альмерія зіграють з вилетівшими командами.

Прогноз Football.ua: вилетить Альмерія