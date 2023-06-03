Іспанія

Клуб шукає і швидше всього прийняв рішення щодо нового тренера.

Минулого місяця стало відомо, що Андоні Іраола покине Райо Вальєкано в кінці сезону після чудової трирічної роботи в Вальекасі.

Іраола підвищив Райо в своєму першому сезоні, а потім привів їх до безпечного підсумкового місця в минулому сезоні. Цієї кампанії вони були аж п’ятими, і залишився один матч, і вони прагнуть потрапити в Лігу конференцій УЄФА.

Як повідомляє Relevo , Іраола отримав пропозицію щодо контракту від клубу Прем’єр-ліги Ноттінгем Форест, а Райо не гаяв часу, щоб знайти наступника 40-річного гравця.

Очікується, що колишній головний тренер Ельче та Альмерії Франсіско Родрігес стане наступником коуча в Райо, і він може бути призначений вже наступного тижня.

Райо Вальєкано, безсумнівно, сподіватиметься, що Франсіско зможе досягти рівня, якого вдалося дістатися Іраолі протягом трьох років у столиці Іспанії, оскільки вони прагнуть міцно закріпитися як команда верхньої половини Ла Ліги.