Форвард таким чином зекономив мадридцям непогані кошти.
Еден Азар, Getty Images
04 червня 2023, 08:05
Напередодні стало відомо, що бельгійський нападник мадридського Реала Еден Азар досяг домовленості з клубом щодо дострокового припинення контракту вже наприкінці поточної кампанії.
32-річний бельгійський виконавець таким чином проведе в столиці Іспанії на один рік менше, аніж було заплановано.
Згідно з існуючої практики в подібних ситуаціях, "бланкос" мали б наперед сплатити своєму футболісту заробітну платню за той час, який був розрахований згідно з підписаними документами.
Однак, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, Азар у цьому питанні пішов на поступки "галактікос" та відмовився від цієї частки компенсації, яка склала 7 млн євро.
У поточному сезоні Еден відіграв усього 10 матчів (392 хвилини), забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.