Іспанія

Форвард таким чином зекономив мадридцям непогані кошти.

Напередодні стало відомо, що бельгійський нападник мадридського Реала Еден Азар досяг домовленості з клубом щодо дострокового припинення контракту вже наприкінці поточної кампанії.

32-річний бельгійський виконавець таким чином проведе в столиці Іспанії на один рік менше, аніж було заплановано.

Згідно з існуючої практики в подібних ситуаціях, "бланкос" мали б наперед сплатити своєму футболісту заробітну платню за той час, який був розрахований згідно з підписаними документами.

Однак, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, Азар у цьому питанні пішов на поступки "галактікос" та відмовився від цієї частки компенсації, яка склала 7 млн євро.

У поточному сезоні Еден відіграв усього 10 матчів (392 хвилини), забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.