Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 38-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та баскський Атлетік.

Мадридський Реал та баскський Атлетік зіграють у заключному матчі іспанської Ла Ліги на полі Сантьяго Бернабеу, сподіваючи виконати власні завдання щодо "срібних" медалей та зони єврокубків відповідно.

Карло Анчелотті, після перемоги над андалузькою Севільєю (2:1), залучив до стартового складу Карвахаля та Начо на фланги захисту, тоді як у центрі оборони гратиме Рюдігер, а Себальйос та Камавінга долучаться до центрального трикутника. Вінісіус та Бензема повернуться до трійки нападу.

Ернесто Вальверде, на тлі поразки від Ельче (0:1), використав із перших хвилин Ерреру до опорної зони, тоді як Сансет вийде під нападником, а ліворуч від нього зіграє Неко Вільямс.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Кроос, Камавінга, Себальйос — Родріго, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Алаба, Вальєхо, Азар, Модрич, Асенсіо, Вальверде, Одріосола, Л. Васкес, Чуамені, Менді, Діас.



Атлетик: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Паредес, Берчіче — Еррера, Весга — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурузета.