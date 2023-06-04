Іспанія

Відбулося кілька поєдинків заключного туру.

У рамках 38-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко не зумів здолати Вільярреал на виїзді, Мальорка здолала Райо Вальєкано, а Сосьєдад обіграв Севілью.

Через нічию з Вільярреалом Атлетіко втратив можливість випередити Реал і посісти друге місце у лізі.

Вільярреал – Атлетіко 2:2

Голи: Джексон, 9, Паскуаль, 90 – Корреа, 18, 56.

Вільярреал: Йоргенсен, Феменія (Куенка, 46), Манді (Мохіка, 85), Пау Торрес, Альберто Морено (Паскуаль, 85), Капу, Парехо, Трігерос (Ло Чельсо, 66), Піно, Чуквуезе (Баена, 66) Джексон.

Атлетіко: Грбич (Гоміс, 85), Моліна, Савіч, Ермосо, Вітсель, Регілон (Мората, 84), Коке, Сауль, Барріос, Грізманн, Корреа (Лемар, 85).

Попередження: Морено (36), Капу (40), Барріос (69), Алекс Баена (75), Корреа (76).

Вилучений: Вітсель (70).

Мальорка - Райо Вальєкано 3:0

Голи: Мурікі, 50, Копете, 71, Анхель Родрігес, 90.

Сосьєдад - Севілья 2:1

Голи: Мендес, 27, Чо, 73 – Ламела, 77.