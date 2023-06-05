Завершився чемпіонат Іспанії сезону-2022/23. Стали відомі всі команди, які кваліфікувалися до єврокубків наступного сезону.

Ліга чемпіонів: Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко, Реал Сосьєдад та Севілья.

Зазначимо, що Севілья кваліфікувалася до Ліги чемпіонів не через чемпіонат, а завдяки перемозі у Лізі Європи.

Ліга Європи: Вільярреал та Бетіс.

Ліга конференцій: Осасуна.

Раніше повідомлялося, що Вальядолід вилетів із вищого дивізіону Іспанії.