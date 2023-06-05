Іспанців представлятимуть у Європі одразу вісім команд.
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05 червня 2023, 00:57
Завершився чемпіонат Іспанії сезону-2022/23. Стали відомі всі команди, які кваліфікувалися до єврокубків наступного сезону.
Ліга чемпіонів: Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко, Реал Сосьєдад та Севілья.
Зазначимо, що Севілья кваліфікувалася до Ліги чемпіонів не через чемпіонат, а завдяки перемозі у Лізі Європи.
Ліга Європи: Вільярреал та Бетіс.
Ліга конференцій: Осасуна.
Раніше повідомлялося, що Вальядолід вилетів із вищого дивізіону Іспанії.