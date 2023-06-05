Іспанія

Стали відомі футболісти, які забили найбільше голів та найбільше асистували в Іспанії.

В Іспанії завершився сезон-2022/23, під час якого став відомий чемпіон, команди, які гратимуть у єврокубках, а також ті, хто вилетів у нижчий дивізіон.

Також став відомий найкращий бомбардир та асистент Прімери.

Роберт Левандовські забив 23 голи у 34 матчах і став найкращим бомбардиром. Його найближчий конкурент Карім Бензема забив 19 голів за 24 матчі.

Найкращим асистентом став Антуан Грізманн – він зробив 16 асистів. Крім того, у француза 31 результативна дія за системою "гол+пас" (15+16).