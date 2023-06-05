Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 4 червня 2023 року, 19:30.

Памплонська Осасуна в матчі останнього, 38 за ліком, туру іспанської Ла Ліги вдома зуміла переграти каталонську Жирону та здобути останню перепустку до єврокубків від Іспанії.

Оскільки протистояння відбувалось поміж двома прямими конкурентами, гра вийшла сповненою емоцій та дуже швидкою.

У першому таймі гостям лише за поодинокими випадками вдавалось подолати центральну лінію, тоді як суперники постійно перебували в атаці та кілька разів добряче загрожували воротам Гассаніги.

Однак Жирона мала нагоду забити наприкінці першої половини гри, але українець Віктор Циганков не використав контратаку до правого флангу чужого штрафного.

А вже після перерви Осасуна здійснила подвійний випад через ту саму ділянку поля й в обидвох випадках на завершенні наступу опинявся нападник Анте Будімір.

Циганков трохи згодом виправився за невдачу зразка першого тайму, віддавши гольовий навіс зі штрафного на Рейніра, але його команді в цій грі потрібно було виключно перемагати.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Осасуна — Жирона в іспанській Ла Лізі-2022/23:

Осасуна — Жирона 2:1

Голи: Будімір, 52, 55 — Рейнір, 75

Осасуна: Айтор Фернандес — Р. Пенья, Д. Гарсія (Крус, 6), Кіке, Арідане, М. Санчес — Монкайола (Ібаньєс, 84), Торро, Аймар — Барха (Р. Гарсія, 70), Будімір (Авіла, 69), Абде (Гомес, 85).

Жирона: Гассаніга — Арнау, Бернарду (Коуту, 64), Лопес, Гутьєррес (Каррера, 85) — Еррера (А. Гарсія, 59), Ромеу, Мартін — Циганков, Кастельянос (Рейнір, 65), Рікельме (Стуані, 59).

Попередження: Монкайола — Еррера, Бернарду, Стуані, Гассаніга.