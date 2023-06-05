Іспанія

Майбутній новачок Реала прокоментував відхід із клубу.

Для мадридського Реала літнє трансферне вікно вже не те що встигло розпочатись, а й доволі активно триває як у плані відходу гравців основної команди з багаторічним досвідом, так і придбанні нових виконавців.

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті вже встиг оголосити, що першим придбанням його команди цього літа стане фланговий захисник Райо Вальєкано Фран Гарсія, за якого Реал заплатив 5 млн євро.

23-річний уродженець регіону Кастілья-Ла-Манча перед завершенням виступів у складі "блискавок" та поверненням до клубу, який його виховав, прокоментував свої відчуття від трансферу.

"Потрапити з Райо до Ліги конференцій складно, але перед останнім туром стало більш досяжно це зробити, аніж ми думали до цього. Ми повинні виграти в Мальорки ("велетні" в підсумку програли 0:3 – ред.), а потім подивимось, чи пощастить нам з іншими результатами. Це останній бар’єр перед літньою відпусткою. Ми хочемо та сподіваємось зробити щось велике.

Останніми роками ми проходили крізь бойове хрещення. У першому сезоні зі мною в складі команда підвищилась у класі, а вже в другому ми дійшли до півфіналу Кубка Іспанії і зараз узагалі до останнього туру зберегли мрію про єврокубки. Непоганий розвиток, як на мене.

Якщо ми потрапимо до єврокубків, я дам 10 балів за цей сезон, а якщо ні, то 9. Залишимо місце для остаточного ривку, хоча цей рік точно можна вважати видатним.

Так завжди буває, що є певні моменти, які не дозволяють вам дійти до мети. Хоча ми не можемо ні в чому себе звинувачувати. Можливо, ми не набирали очок у іграх, де мали б це робити, але в дуже складних сценаріях ми навпаки робити неймовірні речі. Ми отримували результати, на які не очікували.

Кажуть, що я цього сезону не зіграв лише 11 хвилин за всі матчі. Дякую тренерському штабу за довіру, яку мені висловили з моменту мого приходу. Наші фітнес тренери дуже допомогли мені в спортзалі. І партнери по команді також. Мені приємно знати, що моя праця має свою винагороду.

Футболіст завжди має відчувати дискомфорт, і ви повинні навчитися з цим жити. Мій больовий поріг високий. Пощастило, що в мене за цей рік не було ситуацій, які б завдавали мені шкоди на фізичному рівні.

У мене лише два голи за сезон — у ворота Атлетіко та Барселони. Що ж, виходить, що я десь відчуває своє минуле в Реалі та наслідую принципам Райо. Того Райо, про який говорили ще тоді, коли я навіть не народився. Я радий бути частиною команди, яка оновила цю легенду.

Це були два різні голи, але якщо мені доведеться вибирати з-поміж них, то я виберу м’яч у ворота Барси, тому що він приніс нам перемогу. Крім того, він вдихнув у наші легені багато повітря, аби продовжити шлях нагору.

Іраола — мій спортивний батько, я завжди буду йому вдячний, тому що саме він дав мені можливість зробити крок у професіонали. Він додав мені впевненості та душевного спокою, коли я прийшов із Сегунди B і не грав через COVID з березня по вересень.

Іраола, Комесанья, Катена, я — ми всі ідемо з клубу цього літа. Це дійсно звучить як завершення якогось циклу. Це були дуже гарні три роки для мене. Я думаю, що я кажу від імені всіх, коли кажу, що це був дуже славний етап для Райо, і це потрібно цінувати. Я щасливий і пишаюся тим, що був частиною цього проєкту, і сподіваюся, що в нього все буде добре й надалі. Навіть якщо я піду, "блискавки" залишаться в моєму серці.

Найбільш особливий мій спогад тут — перший сезон. Нам удалось піднятись до Ла Ліги. Ми продемонстрували шалений виступ, майже не маючи в складі досвідчених гравців і таким чином показали, що Райо дійсно великий клуб і може робити дуже великі речі.

А ось найважчих моментів можу згадати одразу два. Це — серія минулого сезону, коли ми, здається, тринадцять ігор поспіль не перемагали й усе поставили під сумнів. Але особисто для мене це був момент із травмою коліна наприкінці листопада 2020 року. Мені тоді дійсно стало страшно.

Але мене витягнули лікарі Реала та Райо спільними зусиллями, бо тоді я ще перебував у оренді. Мене тоді оперував Карлос Гавін — хірург мадридської клініки, а Рауль Гонсалес, який очолював Кастілью, дуже допоміг порадами, бо мав аналогічні проблеми свого часу.

Найбільше вразило в Райо те, як ти тут живеш. Є чисте почуття, що ти — "блискавка". Ми як сім'я в роздягальні, але ми також дуже близькі до вболівальників довкола клубу. Це речі, які ви більше ніде не побачите.

Чи розлучаємось ми зараз? Виходить, що так! Дійсно неначе розлучаємось. Але я сказав одноклубникам, що їду недалеко, тому нехай вони мені дзвонять, якщо буде що поїсти чи десь зустрітись.

Мій час у Райо був особливим. Це дуже допомогло мені рости як на особистому, так і на футбольному рівні. Я прийшов сюди дитиною, а йду зрілим.

Але я ніколи не приховував того, що хочу піти з клубу. Я відверта та щира людина в цьому плані. Я прийшов, щоб показати, що я готовий і що можу зробити наступний крок у кар’єрі, який шукає кожен молодий гравець Реала Мадрид.

Було виконано чимало роботи, що відображають і мої показники зокрема. У мене зараз більше бажання та ентузіазму, аніж будь-чого іншого. Я набирався досвіду ці три роки, і зараз я хочу розвіяти будь-які сумніви, які можуть існувати стосовно мене. Я ще молодий, тому мені потрібно вчитись щодня.

Я вже грав з Феде Вальверде в молодіжній лізі, із Вінісіусом у Кастільї, із Родріго. Коли я дебютував у першій команді, у Реала був той самий кістяк. Навіть якщо гравці змінюються, філософія гри команди залишається незмінною.

Анчелотті говорив хороші речі про мене? Що ж, я певною мірою погоджуюсь із ним у тому, що я гравець із великою кількістю схожих дій за ходом гри, я маю велику витривалість. Це одна з чеснот, якою я повинен спробувати скористатися. Я буду робити те, що я роблю зараз і те, що привело мене туди, де я є. Я хочу скористатися цим шансом.

Я дійсно пишаюсь тим дзвінком Хабі Алонсо, коли він рекомендував мене Реалу. Ви таким чином бачите, що повсякденна праця окупається. Рішення Мадрида від цього тільки прискорилось, і я був щасливий, бо побачив, що клуб не втратив мене з поля зору. Він стежив за моїм прогресом у Райо. Дзвінок від Хабі, ікони футболу, дав мені сили продовжувати робити свої справи далі", — заявив іспанський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Франа 40 матчі, два голи та три гольові передачі.