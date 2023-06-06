Іспанія

Іспанський центрбек залишить Атлетік Більбао на правах вільного агента.

Центральний захисник Атлетік Більбао Іньїго Мартінес змінить клубну прописку цього літа через спливаючий контракт та продовжить кар'єру в каталонській Барселоні. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, незабаром "синьо-гранатові" офіційно оголосять про трансфер 32-річного іспанця.

Контракт Іньїго Мартінеса з Барселоною буде розрахований до 2025 року. Раніше повідомлялося, що заробітна платня іспанця у новому клубі становитиме 9 млн євро на рік.

У поточному футбольному році майбутній новачок каталонців зіграв 18 матчів за Атлетік, забивши один гол та заробивши два попередження.