Іспанія

32-річний футболіст може повісити бутси на цвях.

Еден Азар всерйоз розглядає варіант із завершенням кар'єри професійного футболіста, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у бельгійця "зникає іскра", хоч у нього будуть пропозиції від інших клубів. Зокрема, Азар міг би продовжити кар'єру у МЛС.

Азар має ухвалити рішення про майбутнє, чи буде у нього "апетит" до ще одного нового виклику.

Нагадаємо, що Азар розірвав контракт із Реалом, який діяв ще один рік. Загалом бельгієць провів 76 ігор за мадридську команду: на його рахунку 7 голів та 12 результативних передач.