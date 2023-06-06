32-річний футболіст може повісити бутси на цвях.
ЕДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
06 червня 2023, 12:37
Еден Азар всерйоз розглядає варіант із завершенням кар'єри професійного футболіста, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, у бельгійця "зникає іскра", хоч у нього будуть пропозиції від інших клубів. Зокрема, Азар міг би продовжити кар'єру у МЛС.
Азар має ухвалити рішення про майбутнє, чи буде у нього "апетит" до ще одного нового виклику.
Нагадаємо, що Азар розірвав контракт із Реалом, який діяв ще один рік. Загалом бельгієць провів 76 ігор за мадридську команду: на його рахунку 7 голів та 12 результативних передач.