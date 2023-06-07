Іспанія

Команда Хав'єра Кальєхи дізнається свого останнього суперника завтра, 8 червня.

Леванте розібрався з Альбасете з рахунком 3:0 і вийшов у фінал плей-оф за місце у Ла Лізі на наступний сезон.

Перемогу команді Хав'єра Кальєхи принесли забиті м'ячі у виконанні Роджера Брюге, який оформив дубль, двічі забивши у першому таймі. Остаточну крапку в матчі поставив Роберто Сольдадо на 83 хвилині зустрічі.

У першому матчі було зафіксовано перемогу Леванте з рахунком 3:1.

У фіналі плей-оф Леванте зіграє з переможцем пари Ейбар – Алавес. Перша гра закінчилася з рахунком 1:1, а матч у відповідь пройде завтра, 8 червня.

Леванте — Альбасете 3:0 (перша гра 3:1)

Голи: Брюге, 20, 40, Сольдадо, 83.