Іспанія

Мадридський клуб хоче заощадити заради Мбаппе.

Карло Анчелотті та керівники Реала розходяться у поглядах щодо трансферів, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, головний тренер мадридців та керівництво клубу домовилися зосередитись на трансфері Гаррі Кейна, щоб замінити Каріма Бензема.

Однак останніми днями клуб почав сумніватися у доцільності цього трансферу.

Це пов'язано з тим, що президент Реала Флорентіно Перес, як і раніше, хоче бачити у складі Кіліана Мбаппе і має намір підписати гравця в 2024 році.

Раніше повідомлялося, що Кейн має намір перейти до Реалу.