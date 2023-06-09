Іспанія

Господарі зуміли здолати гостей у матчі-відповіді.

У рамках матчу-відповіді півфіналу за вихід до Ла Ліги між собою грали Алавес і Ейбар.

Господарі відкрили рахунок у матчі вже на першій хвилині гри, а подвоїли перевагу на 88-й. Зважаючи на те, що перша зустріч завершилася нічиєю (1:1), у фінал вийшов Алавес.

Алавес - Ейбар 2:0

Голи: Реббах, 1, Вільялібре, 88.

Зазначимо, що у фіналі Алавес зіграє проти Леванте. Фінал складатиметься з двох поєдинків – перший пройде 11 червня, а другий – 17-го.