Господарі зуміли здолати гостей у матчі-відповіді.
Фото: twitter.com/SDEibar
09 червня 2023, 00:12
У рамках матчу-відповіді півфіналу за вихід до Ла Ліги між собою грали Алавес і Ейбар.
Господарі відкрили рахунок у матчі вже на першій хвилині гри, а подвоїли перевагу на 88-й. Зважаючи на те, що перша зустріч завершилася нічиєю (1:1), у фінал вийшов Алавес.
Алавес - Ейбар 2:0
Голи: Реббах, 1, Вільялібре, 88.
Зазначимо, що у фіналі Алавес зіграє проти Леванте. Фінал складатиметься з двох поєдинків – перший пройде 11 червня, а другий – 17-го.