Іспанія

37-річний футболіст серйозно розглядає варіант із відходом із мадридської команди.

Лука Модрич серйозно готовий розглянути варіант з відходом з Реалу, повідомляє COPE.

За інформацією джерела, 37-річний футболіст отримав нову пропозицію із Саудівської Аравії, яка в рази краща, ніж попередня.

Тепер зовсім не факт, що Модрич залишиться в Реалі. Хорвату буде непросто відхилити пропозицію із Саудівської Аравії, проте на даний момент сума не називається.

Контракт Модрича з Реалом розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону Ла Ліги 37-річний футболіст провів 33 ігри та забив 4 голи.