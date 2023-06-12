Каталонський клуб націлився на нападника Атлетіко Паранаенсе.
Витор Рокє, Instagram
12 червня 2023, 00:25
Барселона виявляє інтерес до Вітора Рокє, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, каталонський клуб хоче отримати на позицію дев'ятого номера "бразильського Луїса Суареса". При цьому в клубі вважають, що він зможе вчитися у Роберта Левандовські. Місце у стартовому складі поляка не піддається сумнівам.
Вважається, що прихід Деку до Барселони на адміністративну посаду сприятиме укладенню угоди щодо Рокє з Атлетіко Паранаенсе.
Бразильський клуб хоче отримати за Рокє 30 мільйонів євро і ще 5 млн як бонуси.
Зазначимо, що у 2023 році нападник забив 4 голи за 10 матчів у вищій лізі Бразилії.