Іспанія

Каталонський клуб націлився на нападника Атлетіко Паранаенсе.

Барселона виявляє інтерес до Вітора Рокє, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, каталонський клуб хоче отримати на позицію дев'ятого номера "бразильського Луїса Суареса". При цьому в клубі вважають, що він зможе вчитися у Роберта Левандовські. Місце у стартовому складі поляка не піддається сумнівам.

Вважається, що прихід Деку до Барселони на адміністративну посаду сприятиме укладенню угоди щодо Рокє з Атлетіко Паранаенсе.

Бразильський клуб хоче отримати за Рокє 30 мільйонів євро і ще 5 млн як бонуси.

Зазначимо, що у 2023 році нападник забив 4 голи за 10 матчів у вищій лізі Бразилії.