Іспанія

Контракт бразильського форварда належить мадридському Реал.

Нападник мадридського Реалу Рейнір може продовжити виступати у складі Жирони. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, керівництво "жирондинців" хоче продовжити оренду 21-річного бразильця.

Також зазначається, що сам футболіст задоволений своїм становищем у команді Мічела і має намір залишитись, але Жирона не хоче платити всю зарплату, а лише її частину.

Наразі клуби продовжують переговори, незважаючи на інші пропозиції щодо бразильця, який попросив агента та керівництво "вершкових" віддати пріоритет Жироні.

Минулого сезону Рейнір провів 18 поєдинків, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.