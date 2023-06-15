Іспанія

Нова форма виконана у традиційних для каталонців синьо-гранатових кольорах.

Барселона на своєму офіційному сайті презентувала нову домашню форму на сезон-2023/24.

Новинка від компанії Nike виконана в традиційних для "блаугранас" синьо-гранатових кольорах із широкими смугами.

"Ми об'єднуємо разом нове покоління спортсменів, артистів та блогерів, які зібралися, щоб вказати шлях", — говорить офіційна заява клубу.

Минулого сезону Барселона стала чемпіоном Ла Ліги, випередивши мадридський Реал на 10 балів. Проте був виліт із групового етапу Ліги чемпіонів і наступний нокаут у 1/16 фіналу Ліги Європи від МЮ.