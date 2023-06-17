Іспанія

Каталонці шукають підсилення власної атаки.

Незважаючи на всі фінансові складнощі, каталонська Барселона не планує зупинятись у процесі пошуку нових виконавців під час літньої трансферної кампанії.

Як повідомляє іспанська преса, генеральний директор бразильського клубу Атлетіко Паранаенсе Александр Маттос наразі перебуває в офісі "блаугранас" із метою проведення переговорів щодо можливого трансферу нападника Вітора Роке.

За попередніми домовленостями, Барселона планує залишити 18-річного гравця догравати сезон у Бразилії до кінця календарного року, бо ризикує не зуміти заявити його на прийдешню кампанію, тоді як тим часом виплачуватиме 35-40 млн євро, які хоче побачити за свого футболіста Атлетіко.

Повідомляється, що разом із Маттосом на зустріч із представниками каталонців завітав і агент гравця Андре Кюрі, який привіз разом із собою згоду футболіста на такий варіант переходу.

У цьому сезоні Роке забив 10 голів та віддав п’ять гольових передач у 25 матчах.