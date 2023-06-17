Іспанія

Відголоски прояву расизму щодо бразильця продовжують наздоганяти команду.

За підсумками цього сезону іспанської Ла Ліги Валенсія знову виграла боротьбу за збереження місця в "еліті" й уже встигла продовжити контракт із Рубеном Барахою, який допоміг команді досягти цього результату.

Однак не тільки відчайдушним порятунком "кажанів" запам’ятався цей період, а ще й негідною поведінкою їхніх фанатів по відношенню до нападника мадридського Реала Вінісіуса Жуніора, на адресу якого з трибун Местальї лунали расистські вигуки.

У підсумку, наслідки того скандалу продовжують переслідувати Валенсію й до сих пір.

Цього разу удар відбувся збоку спонсора клубу, британської компанії Cazoo, яка спеціалізується на перепродажі автомобілів онлайн, контракт з якою "кажани" вирішили розірвати цього літа ще під час зимової трансферної кампанії.

Разом із тим, британці мали б виплатити додаткові 4 млн євро в якості компенсації, проте "справа Вінісіуса" в підсумку була розцінена ними як та, що шкодить репутації, і, відповідно, є підставою для зменшення суми грошових виплат.

Зрештою, Валенсія отримала лише 1 млн євро, тоді як на новий сезон у неї наразі немає жодного варіанту отримання нового спонсорського контракту.