Іспанія

Іспанець готовий зробити наступний крок.

Голкіпер Брентфорда Дієго Рая з великою ймовірністю змінить клуб у найближче літнє трансферне вікно.

"У мене є амбіції зробити наступний крок у моїй кар'єрі. Я хочу спробувати виграти титули та змагатися в Європі.

Є варіанти, але це не тільки мої амбіції, клуб також повинен відпустити мене", — наводить слова голкіпера Фабріціо Романо.

У сезоні-2022/23 Рая провів 39 матчів за нинішню команду: на його рахунку 47 пропущених голів та 12 сухих матчів.

Раніше була інформація, що Тоттенгем і Рая узгодили умови контракту.