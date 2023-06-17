Іспанія

Уругваєць вірний мадридській команді.

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде не збирається покидати Реал заради Челсі.

"Челсі? Ні, ні… Я в Мадриді, намагаюся насолоджуватися кожною миттю та залишити свій слід у найкращому клубі світу.

Я хочу продовжувати вигравати титули для вболівальників Реала", — наводить слова уругвайця Фабріціо Романо з посиланням на ESPN.

Зазначимо, що в цьому сезоні він відіграв за Реал 56 матчів, в яких забив 12 голів та зробив сім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що інтерес до Вальверде проявляє інший представник АПЛ — Ліверпуль.

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